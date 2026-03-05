Saronno, rassegna “Femminile Plurale”: in biblioteca un viaggio tra libri e installazioni per la Giornata della donna
5 Marzo 2026
SARONNO – La biblioteca civica di viale Santuario diventa uno dei centri nevralgici per le celebrazioni della Giornata internazionale della donna attraverso una serie di iniziative culturali mirate. A partire da questa data, l’istituzione cittadina propone al pubblico un’accurata bibliografia tematica dedicata interamente alla parità di genere, ripercorrendo la storia delle donne e l’evoluzione dei movimenti femministi.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio calendario della rassegna “Femminile Plurale“, un progetto promosso dall’amministrazione comunale in stretta collaborazione con diverse realtà attive sul territorio saronnese. Oltre all’approfondimento bibliografico, gli spazi della biblioteca ospitano un’installazione creativa dal forte valore simbolico, realizzata combinando volumi del patrimonio librario locale con materiali di recupero.
L’esposizione mira a coinvolgere la cittadinanza su temi di stretta attualità sociale, offrendo strumenti di riflessione e approfondimento storico. Per chiunque desiderasse ricevere maggiori dettagli è possibile contattare direttamente l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della biblioteca: [email protected]
(foto d’archivio)
