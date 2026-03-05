Solaro

SOLARO – Sabato 7 marzo alle 20.45, nella sala teatro dell’oratorio di Brollo a Solaro, la compagnia teatrale Attori per caso porterà in scena lo spettacolo “El malaa… l’è minga malaa” per una serata all’insegna del divertimento e della risata. L’iniziativa è promossa dal circolo Acli Città del Sole di Solaro in collaborazione con Caritas Solaro e Brollo.

La rappresentazione è un adattamento ispirato a Il malato immaginario di Molière, commedia brillante in tre atti del 1673. L’adattamento ambrosiano e la regia sono a cura di Marco Biscella.

La pièce racconta le nevrosi del sciur Dante, pensionato facoltoso ma ipocondriaco, costantemente alle prese non solo con piccoli dolori immaginari e patologie inesistenti, ma anche in balia di medici e cure improbabili. In realtà Dante gode di ottima salute e il suo sentirsi molto malato rappresenta un modo per attirare l’attenzione su di sé e per evitare i problemi. I tentativi non hanno successo: dal matrimonio della figlia alle mire della seconda moglie sull’eredità, le difficoltà non mancano e danno vita a situazioni spesso esilaranti.

L’ingresso è a offerta libera. Il ricavato sarà destinato al Fondo di solidarietà Sostegni di vicinanza, gestito da Acli e Caritas, a favore di persone in temporanea difficoltà.

(foto archivio: una precedente commedia di Attori per caso)

