L’evento, intitolato Le figure femminili nell’opera lirica, intende rendere omaggio ai personaggi femminili del melodramma attraverso una selezione di arie tratte dal repertorio dei grandi compositori, tra cui Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Charles Gounod, Henry Purcell, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart e Jules Massenet. Le opere selezionate delineano figure di forte personalità, eroine e donne complesse, accomunate dalla centralità dei sentimenti e dalla capacità di amare.

Nel corso del pomeriggio prenderanno vita personaggi celebri del repertorio operistico come Mimì, Musetta, Carmen, Semiramide, la contessa di Eboli, Dorabella, Lauretta e Didone, protagoniste di storie che hanno segnato la tradizione lirica europea.

A interpretare le arie saranno il soprano Francesca Pacileo, il mezzosoprano Ester Covini e la pianista Svetlana Kosyatova, giovani artiste impegnate in un percorso professionale già avviato. L’ascolto sarà introdotto e guidato da Paola Manara, che accompagnerà il pubblico nell’approfondimento dei brani e dei personaggi.

L’inserimento del concerto nel programma ufficiale delle iniziative promosse dal Comune rappresenta un riconoscimento per l’attività culturale dell’associazione Amici della Lirica Giuditta Pasta, attiva nella valorizzazione della tradizione operistica sul territorio.