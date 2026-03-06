8 marzo, in Villa Gianetti si celebrano le figure femminili nell’opera lirica
6 Marzo 2026
SARONNO – In occasione della giornata internazionale della donna, l’associazione Amici della lirica Giuditta Pasta di Saronno propone un concerto celebrativo in programma domenica 8 marzo alle 16 a Villa Gianetti. L’iniziativa rientra nel palinsesto del Comune di Saronno dedicato alla festa della donna.
