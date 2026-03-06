Cronaca

CESANO MADERNO – Una donna è riuscita a mettersi in salvo fuggendo in strada dopo essere stata aggredita dal compagno armato di coltello. L’uomo, 36 anni residente a Cesano Maderno, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’episodio risale alla serata di sabato 28 febbraio, quando al Numero unico di emergenza 112 è arrivata la richiesta di aiuto della vittima, che ha segnalato l’aggressione subita dal convivente.

I carabinieri della tenenza di Cesano Maderno sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno trovato la coppia all’esterno del condominio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente legato all’abuso di bevande alcoliche.

Dalla ricostruzione effettuata dai militari è emerso che poco prima, mentre i due si trovavano all’interno dell’abitazione, il 36enne avrebbe aggredito la compagna brandendo un coltello. La donna è riuscita a scappare dall’appartamento e a chiedere aiuto in strada, dove poco dopo è arrivata la pattuglia.

Secondo quanto riferito dalla vittima, la violenza sarebbe stata scatenata dal sospetto dell’uomo di essere stato denunciato alle autorità per precedenti episodi analoghi, l’ultimo dei quali avvenuto nella mattinata dello stesso giorno. La donna avrebbe raccontato che negli ultimi mesi si sarebbero verificati altri episodi violenti mai denunciati.

Durante l’intervento i carabinieri hanno trovato il coltello indosso all’uomo, che aveva tentato di nasconderlo. L’arma è stata sequestrata.

Il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, informato dell’accaduto, ha disposto per la vittima l’attivazione della procedura del “Codice rosso”. L’uomo è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alla donna sono state inoltre fornite assistenza e indicazioni per accedere ai centri antiviolenza del territorio.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09