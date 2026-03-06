Basket Dr2: oggi Robur Saronno in trasferta a Gavirate per difendere il primato
6 Marzo 2026
SARONNO – Nuovo impegno oggi in campionato per la formazione Dr2 della Robur Basket Saronno, attesa questa sera da una trasferta impegnativa sul parquet di Gavirate.
La partita si giocherà alle 21.15 al palazzetto di viale dello Sport nella cittadina del Varesotto, e rappresenta un passaggio importante per la squadra guidata da coach Alessandro Leva, che punta a consolidare la posizione di testa in classifica nel proprio giro
ne. I saronnesi arrivano all’appuntamento dopo settimane di lavoro per rafforzare un primato costruito con continuità di risultati. Di fronte troveranno però un avversario di valore: Gavirate è infatti una squadra di alto livello, attualmente in piena zona playoff e a ridosso delle prime posizioni.
Per la Robur servirà quindi una prestazione di alto livello per mantenere la vetta e proseguire il proprio percorso nel campionato.
(foto archivio: Tolotti della Robur Saronno, versione Dr2, in azione di gioco durante un precedente incontro dei biancazzurri)
06032026