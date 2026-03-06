Città

CISLAGO – Storia di emancipazione e coraggio in scena all’auditorium L’angolo dell’arte. Oggi, venerdì 6 marzo, alle 21 va in scena​ il primo appuntamento della programmazione di Sconfinamenti, rassegna teatrale 2026, organizzata dal Comune di Cislago, con la direzione artistica della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò.

Ad andare in scena è “Tinta”, una storia autobiografica, che ​affronta temi universali come l’emigrazione, l’emancipazione femminile, il coraggio di scegliere e la rivalsa personale​, trasformando una memoria privata in racconto collettivo.

“Quando ho compiuto sedici anni, mia nonna mi ha portata con lei a Toronto per farmi conoscere un tassello doloroso del suo passato. Lei aveva già fatto questo viaggio. Era partita su un transatlantico dalla Sicilia per andare a incontrare mio nonno, con cui si era appena sposata per procura, senza averlo mai visto prima. Mi ha svelato segreti, desideri e sogni infranti. E insieme abbiamo capito che questa storia doveva essere raccontata perché non parlava soltanto di lei, ma anche di emigrazione, di emancipazione femminile, di coraggio e rivalsa”, questo quanto si legge della sinossi, redatta dalla compagnia Cicconi/Vono.

L’ingresso è senza prenotazione, al costo di 3 euro, fino ad esaurimento posti.

