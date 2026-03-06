Cislago, emancipazione e coraggio sul palco dell’auditorium: oggi in scena “Tinta”
6 Marzo 2026
CISLAGO – Storia di emancipazione e coraggio in scena all’auditorium L’angolo dell’arte. Oggi, venerdì 6 marzo, alle 21 va in scena il primo appuntamento della programmazione di Sconfinamenti, rassegna teatrale 2026, organizzata dal Comune di Cislago, con la direzione artistica della compagnia teatrale Eccentrici Dadarò.
Ad andare in scena è “Tinta”, una storia autobiografica, che affronta temi universali come l’emigrazione, l’emancipazione femminile, il coraggio di scegliere e la rivalsa personale, trasformando una memoria privata in racconto collettivo.
“Quando ho compiuto sedici anni, mia nonna mi ha portata con lei a Toronto per farmi conoscere un tassello doloroso del suo passato. Lei aveva già fatto questo viaggio. Era partita su un transatlantico dalla Sicilia per andare a incontrare mio nonno, con cui si era appena sposata per procura, senza averlo mai visto prima. Mi ha svelato segreti, desideri e sogni infranti. E insieme abbiamo capito che questa storia doveva essere raccontata perché non parlava soltanto di lei, ma anche di emigrazione, di emancipazione femminile, di coraggio e rivalsa”, questo quanto si legge della sinossi, redatta dalla compagnia Cicconi/Vono.
L’ingresso è senza prenotazione, al costo di 3 euro, fino ad esaurimento posti.
