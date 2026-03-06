Saronnese

CISLAGO – L’amministrazione comunale di Cislago ha annunciato l’avvio di un importante piano di contrasto al rischio idraulico che interesserà l’area di via Vittorio Veneto e le zone limitrofe. Il progetto, dal valore complessivo di un milione e mezzo di euro, prevede l’installazione di vasche volano per la raccolta delle acque piovane, mettendo fine ai pesanti disagi e ai danni che negli ultimi anni hanno colpito la cittadinanza durante le precipitazioni più intense.

L’intervento si concentra in una zona critica del paese, nei pressi del sottopasso ferroviario, dove l’accumulo di acque provenienti da monte satura regolarmente i pozzetti di spurgo, causando allagamenti simili a quelli già osservati in via Mascagni. Le nuove vasche di laminazione saranno posizionate nel sottosuolo, in corrispondenza della futura pista ciclabile, garantendo così un impatto paesaggistico nullo in quanto l’intera struttura risulterà invisibile in superficie.

Secondo quanto comunicato dal sindaco Stefano Calegari, le indagini geologiche necessarie per individuare la tipologia e il posizionamento dei manufatti sono state portate a termine con successo. L’opera, che verrà realizzata a lotti, mira a proteggere in modo particolare la zona sud del territorio, inclusa via Magenta e il nodo del sottopasso ferroviario, che in passato era rimasto bloccato per un’intera giornata a causa di fango e detriti.

L’iniziativa è il risultato di un accordo tra il comune e Alfa, il gestore provinciale del servizio idrico integrato, focalizzato sulla resilienza della rete fognaria e sulla sostenibilità idrogeologica. I lavori partiranno dal confine con Limido Comasco per estendersi verso la zona urbanizzata di via Veneto, con l’obiettivo finale di rendere l’intero sistema di drenaggio capace di sopportare anche i temporali più prolungati.

(foto d’archivio)

