ORIGGIO – “Fratelli d’Italia annuncia di aver raggiunto un accordo politico e programmatico in vista delle prossime elezioni comunali di Origgio con il sindaco Evasio Regnicoli e le liste a lui collegate”.

Inizia così la nota che apre di fatto la campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni per amministrative ad Origgio che conferma quindi la discesa in campo l’ex sindaco Evasio Regnicoli per il secondo mandato.

L’intesa nasce da una grande stima reciproca e dal riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi dall’amministrazione comunale. Un percorso che ha permesso di costruire un rapporto di dialogo e confronto serio, sfociato ora nella volontà di proseguire insieme in vista della prossima tornata elettorale.

L’accordo si fonda sulla volontà condivisa di continuare un progetto politico comune basato sui valori della responsabilità, della partecipazione e dello sviluppo del territorio, con l’obiettivo di contribuire attivamente al futuro amministrativo di Origgio.

Fratelli d’Italia porterà il proprio contributo di idee, competenze e presenza sul territorio per rafforzare il progetto amministrativo, lavorando insieme alle altre forze della coalizione per dare continuità a un’azione di governo attenta ai bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle attività economiche locali.

Nelle prossime settimane verranno illustrati i contenuti programmatici e le iniziative che caratterizzeranno questa collaborazione politica in vista delle elezioni comunali.

