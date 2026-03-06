Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Lega di Gerenzano circa le posizione sui dipendenti comunali espresse.

A chi sostiene che la nostra posizione sul tema dei dipendenti comunali sia in contrasto con quella nazionale, rispondiamo con fermezza: la Lega di Gerenzano è libera. Libera perché non deve difendere interessi personali, non rincorre poltrone, non coltiva feudi. Siamo qui solo per il bene del paese, anche quando sarebbe più comodo restarne fuori.

Di fronte al malessere espresso dai dipendenti comunali e alla presa di posizione dei sindacati, la nostra scelta è stata naturale: ascoltare chi lavora ogni giorno negli uffici e riconoscere problemi reali. Non ci limitiamo a seguire ordini dall’alto o logiche di partito.

È qui che entra in gioco la metafora che ci accompagna da sempre: non siamo i topolini del Pifferaio Magico. Non marciamo dietro una musica imposta, non ci facciamo trascinare da melodie suonate da altri. Pensiamo, valutiamo, decidiamo. E quando una causa è giusta per Gerenzano, la sosteniamo senza esitazioni, indipendentemente da ciò che accade a Roma.

Il livello nazionale non c’entra: noi rispondiamo ai cittadini di un paese di 12.000 abitanti, non a schemi ideologici calati dall’esterno. E se davvero si volesse applicare la regola della “coerenza col nazionale”, allora qualcuno dovrebbe spiegare perché nell’attuale Amministrazione “civica” siedano figure legate al Pd, all’Ulivo e persino a Rifondazione Comunista. Tutti mondi che, in teoria, dovrebbero essere vicinissimi ai sindacati… e invece la situazione degli uffici comunali parla da sola.

Per questo, prima di darci lezioni di coerenza, sarebbe meglio guardare in casa propria. Noi, quelli della Lega, siamo coerenti dal 1994. Senza tentennamenti. Senza sbavature.

