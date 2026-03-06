SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 5 marzo, spiccano l’annuncio dello scioglimento del gruppo cittadino dei City Angels, la partecipazione televisiva di Paolo Rosio a “Cortesie per gli ospiti” e le novità sui lavori per i nuovi uffici della Polfer in stazione. Interesse anche per la fioritura dei tulipani nel Parco delle Groane e per un arresto dopo un incidente stradale.

Il gruppo cittadino dei City Angels si è sciolto. L’annuncio è arrivato dalla sindaca, che ha spiegato come l’associazione non sia più attiva sul territorio dopo anni di presenza con iniziative di volontariato e supporto alla sicurezza urbana.

Paolo Rosio sarà protagonista della puntata di “Cortesie per gli ospiti” in onda su Real Time. L’imprenditore e volto noto della città partecipa al programma televisivo dedicato all’ospitalità e alla cucina insieme agli altri concorrenti della serata.

Proseguono i lavori alla stazione per i nuovi uffici della Polfer al binario 1. Il cantiere partirà ad aprile e dovrebbe concludersi entro luglio, con l’obiettivo di migliorare gli spazi operativi della polizia ferroviaria.

Nel Parco delle Groane sta per sbocciare un grande campo di tulipani. L’iniziativa primaverile permetterà ai visitatori di passeggiare tra migliaia di fiori colorati, trasformando l’area verde in una nuova attrazione stagionale.

Un automobilista è stato arrestato dopo un incidente che ha coinvolto un ciclomotore. Durante i controlli è emerso che l’uomo era ricercato, motivo per cui sono scattate le manette da parte delle forze dell’ordine.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09