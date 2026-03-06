Politica

VARESE – “Il ministro Tajani nell’informativa sulla crisi del golfo in corso alla Camera, chiede alle opposizioni ‘unità’.Ma di grazia, su cosa?Tajani bissa la figuraccia, di nuovo si dimostra ignaro di quello che gli succede attorno”. Così sui social la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto.

Prosegue Gadda: “Non ha detto nulla di più rispetto a quello che leggiamo sulle agenzie, e fare ritornare gli italiani in difficoltà è il minimo sindacale. Oltre a suggerire di stare lontani dalla finestre e dai droni, Tajani potrebbe suggerire a Urso di fare una task force sulle ricadute economiche? Oltre ai problemi sulle importazioni e sull’aumento dei costi energetici, il governo sa che abbiamo filiere come quelle dei beni deperibili che ora non possono esportare il made in Italy?”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

06032026