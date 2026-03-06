Città

ROMA – SARONNO – L’imprenditore e politico di Saronno Gianfranco Librandi, presidente del Comitato nazionale dei cittadini per il Sì per la regione Campania e componente del Consiglio nazionale di Forza Italia, è intervenuto alla “Maratona per il Sì” organizzata in piazza Cavour davanti alla sede della Corte suprema di cassazione.

L’iniziativa rientra nel percorso di avvicinamento al referendum sulla giustizia in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo. Durante l’incontro Librandi ha portato anche la voce della comunità di Saronno.

Alla maratona referendaria era presente anche Carlo Antonio Mazzola, per dieci anni consigliere comunale di Saronno e coordinatore cittadino emerito di Forza Italia. Oggi Mazzola mette la propria esperienza nell’organizzazione e nella comunicazione politica a disposizione del partito in Campania e ha contribuito a portare alla manifestazione la voce non solo dei saronnesi ma anche dei cittadini di Sona, in provincia di Verona, dove attualmente ricopre l’incarico di consigliere comunale.

Nel suo intervento Librandi ha invitato i cittadini a riflettere sul funzionamento della giustizia in Italia, ponendo una domanda: se gli italiani siano realmente soddisfatti dei tempi dei processi, della certezza delle decisioni e della fiducia che il sistema giudiziario riesce a trasmettere. Secondo l’esponente di Forza Italia la giustizia rappresenta la base della convivenza civile e deve garantire allo stesso tempo la punizione di chi sbaglia e la tutela degli innocenti.

Librandi ha ricordato alcuni dati: tra il 2017 e il 2024 quasi seimila persone hanno subito ingiusta detenzione mentre dal 1991 a oggi oltre trentamila cittadini sono stati vittime di errori giudiziari, con circa un miliardo di euro di risarcimenti complessivi da parte dello Stato. Numeri che, secondo Librandi, raccontano non solo un costo economico ma anche un forte impatto umano fatto di vite segnate e anni di libertà perduti.

“Votare Sì significa chiedere una giustizia più efficiente, più equilibrata e più garantista, capace di tutelare davvero i cittadini senza indebolire la lotta alla criminalità. Una giustizia che riduca gli errori, rafforzi la fiducia dei cittadini e sia all’altezza della sua funzione costituzionale”.

Alla stessa sezione della “Maratona per il Sì” hanno partecipato anche Paolo Sisto, vice ministro per la giustizia, Antonio Di Pietro, ex magistrato simbolo di “mani pulite” e responsabile giustizia di Forza Italia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09