Altre news

SARONNO – Venerdì 6 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e il tempo si manterrà generalmente soleggiato.

Nel dettaglio, la mattinata vedrà cieli sereni o al più leggermente velati, con qualche locale nube di passaggio ma senza effetti sul tempo. Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno stabili con ampi spazi di sereno e una presenza di nuvolosità limitata. Anche in serata il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, confermando una giornata complessivamente tranquilla dal punto di vista meteorologico.

Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno leggermente più miti nelle ore centrali della giornata. La minima mattutina si attesterà intorno ai 5°C, mentre la massima potrà raggiungere i 15°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli: al mattino soffieranno dai quadranti nord-nordest, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi da sud-sudest. Non sono previste allerte meteo sul territorio.

Nel resto della Lombardia il campo di alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Sulle pianure occidentali il tempo sarà perlopiù soleggiato, anche se nelle prime ore del mattino potranno formarsi locali nubi basse o banchi di nebbia. Sulle aree alpine e prealpine il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, mentre sulle Prealpi orientali potrà verificarsi un lieve aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.