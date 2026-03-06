Cronaca

ORIGGIO – Bilancio positivo per il progetto “Origgio sicurezza stradale ed eventi”, predisposto dal comandante della polizia locale Alfredo Pontiggia con l’obiettivo di garantire maggiore vivibilità e decoro urbano, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il progetto punta a rafforzare le attività di prevenzione della criminalità, in particolare quella predatoria, ma anche a promuovere una maggiore cultura del rispetto della legalità e della convivenza civile. Da dicembre sono stati potenziati i servizi di controllo sulle strade e nei luoghi di maggiore aggregazione, soprattutto durante eventi e manifestazioni, con pattugliamenti anche nelle ore serali. All’iniziativa la giunta regionale ha destinato 10 mila euro per l’anno 2025-2026, oltre a 3.230 euro per la copertura degli oneri. L’obiettivo è rafforzare l’attenzione sul tema della sicurezza e della qualità della vita, considerato una priorità che richiede vigilanza e impegno costanti.

Nella relazione del comando vengono indicati anche i principali problemi rilevati durante l’attività sul territorio: comportamenti scorretti alla guida, mancato rispetto dell’ambiente, commercio abusivo, disagio giovanile, presenza di immigrati clandestini e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra le criticità segnalate anche episodi di microcriminalità, come furti nelle case e nei veicoli e atti vandalici nei parchi e nelle proprietà comunali.

Per contrastare queste situazioni proseguono i controlli in collaborazione con Cislago, nuovo ingresso nel servizio associato con la polizia locale di Origgio e Uboldo. Gli agenti effettuano verifiche a sorpresa nelle ore serali sia in centro sia nelle zone periferiche, oltre a garantire una presenza sulle strade durante il giorno.

(foto archivio)

06032026