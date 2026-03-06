“Dalla relazione del sindaco – spiega il leghista Claudio Sala – emerge chiaramente che non siamo di fronte a un piano straordinario, ma semplicemente a un rafforzamento dell’attività ordinaria della polizia locale. Si tratta di una migliore organizzazione dei turni, di una maggiore presenza degli agenti negli orari serali e di un presidio più attento delle aree sensibili come centro, parchi, piazze e zona stazione. Tutte attività che rientrano pienamente nella normale gestione del servizio“.

Il piano, infatti, prevede la disponibilità di 30 agenti ad aumentare l’orario di servizio, una programmazione più mirata dei turni e pattugliamenti sia appiedati sia in auto, anche in borghese, con eventuale utilizzo di unità cinofile e collaborazione con le altre forze dell’ordine. “Misure utili – sottolinea Claudio Sala – ma che non introducono alcun elemento di straordinarietà né segnalano una risposta forte a un’emergenza sicurezza“.

Per il rappresentante del Carroccio il problema è soprattutto di impostazione politica e comunicativa. “L’Amministrazione cerca di presentare come un grande piano sicurezza ciò che in realtà è normale gestione amministrativa. È giusto migliorare l’organizzazione della polizia locale, ma non si può raccontare ai cittadini che questo rappresenti un cambio di passo decisivo”.

Anche dal punto di vista economico, secondo il leghista Claudio Sala, l’intervento appare limitato. “Parliamo di 100.000 euro per una città di circa 40.000 abitanti, una cifra piuttosto contenuta se paragonata ad altri settori dell’Amministrazione comunale. Basti pensare che su altri capitoli di spesa, come il sociale, vengono stanziati importi di gran lunga superiori”.

Nel corso della commissione sono stati citati anche altri strumenti collegati alla sicurezza, come il potenziamento della videosorveglianza, il progetto ministeriale “Scuole sicure”, iniziative regionali come “Stazioni sicure” e attività di prevenzione come educazione stradale, incontri nelle scuole e campagne contro le truffe. “Tutte iniziative condivisibili – conclude Claudio Sala – ma che confermano come si tratti di un insieme di interventi ordinari, non di un vero piano straordinario per la sicurezza della città”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09