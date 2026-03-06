Piano sicurezza, Claudio Sala: “Ordinaria riorganizzazione, niente per affrontare emergenza. Cento mila euro? Pochi anche rispetto ad altri capitoli”
SARONNO – “Durante l’ultima commissione Sicurezza la sindaco Ilaria Pagani ha illustrato il cosiddetto “piano sicurezza” dell’amministrazione comunale, presentandolo come un intervento significativo per rafforzare il presidio del territorio. Un piano che prevede uno stanziamento di 100.000 euro per aumentare la presenza della polizia locale, in particolare nelle fasce orarie oggi meno coperte”.
Sono le parole di Claudio Sala membro della Lega in commissione che con una nota commenta quanto illustrato in Commissione che secondo il leghista “non rappresenta affatto una svolta nelle politiche per la sicurezza cittadina”.