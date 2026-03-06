Città

SARONNO – In vista dell’arrivo della primavera il Comune di Saronno avvia una nuova fase di interventi sul verde pubblico, con una serie di potature mirate e manutenzioni diffuse su tutto il territorio cittadino. “Stanno per iniziare le potature – annuncia l’assessore municipale al Verde, Mauro Lattuada – un aspetto manutentivo importante, soprattutto in alcune zone dove negli ultimi mesi sono emerse criticità evidenti”. Tra le aree interessate figurano corso Italia, via Manzoni e viale Rimembranze. In alcune zone si interverrà specificamente su piante cresciute oltre misura, con rami che entrano nelle proprietà private e in alcuni casi interferiscono con la pubblica illuminazione. “Con la crescita primaverile e l’arrivo delle foglie – sottolinea Lattuada – il problema rischia di aumentare, per questo interveniamo ora”.

Gli interventi saranno organizzati in lotti e riguarderanno in modo capillare diverse zone della città. “Siamo contenti di potere contare sul supporto di un agronomo – aggiunge l’assessore – perché ci consente di programmare interventi corretti e mirati”. Lattuada precisa inoltre che alcuni tagli potrebbero essere rinviati di qualche giorno, in caso di maltempo: “Se piove non è possibile procedere con le potature”.

Questi interventi sono inseriti nel contesto dei fondi destinati alla manutenzione del verde pubblico, per il quale il Comune ha stanziato complessivamente circa 800 mila euro, confermando l’attenzione verso la cura e la sicurezza degli spazi urbani.

