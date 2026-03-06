Città

SARONNO – Sono in corso interventi di manutenzione al cimitero maggiore di via Milano, con lavori mirati alla sistemazione dei danni causati dal maltempo negli ultimi anni. A fare il punto è l’assessore comunale alla Infrastrutture pubbliche, Mauro Lattuada, che aggiorna sulla situazione delle strutture. In particolare sono in fase di realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sui tetti e sulle coperture degli spazi interrati, che avevano riportato danni anche in seguito alla forte grandinata del 2023.

I lavori, per un importo complessivo di circa 500 mila euro, riguardano la messa in sicurezza delle coperture, il ripristino delle parti danneggiate e interventi sulle facciate delle strutture.

L’obiettivo degli interventi è quello di ripristinare pienamente le condizioni di sicurezza e garantire il corretto stato di manutenzione degli edifici all’interno dell’area cimiteriale, migliorando al tempo stesso il decoro complessivo delle strutture.

(foto: il cantiere che è stato aperto al cimitero maggiore di Saronno, in via Milano)

