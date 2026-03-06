Città

SARONNO – Entrano nel vivo anche a Saronno le celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco d’Assisi. La Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e Comunione e Liberazione Saronno promuovono dal 7 al 15 marzo la mostra “Io, frate Francesco. Ottocento anni di una grande avventura” realizzata dal meeting di Rimini con il patrocinio del comitato nazionale per le celebrazioni dell’Ottavo Centenario. La mostra è stata curata dai Frati minori della Porziuncola di Assisi. La mostra e gli eventi connessi si svolgono nella chiesa di San Francesco a Saronno, monumento nazionale.

Scopo della mostra è riconoscere Francesco d’Assisi, il poverello che ha vissuto all’altezza della sua umanità solo seguendo il Vangelo. Si desidera così entrare nell’esperienza di Francesco, nella sua umanità inquieta e nel dramma della sua vita che arriva alla gioia e alla riconciliazione.

La finalità della mostra è favorire un incontro autentico con frate Francesco ponendo al centro del percorso narrativo il suo Testamento che mette in luce la sua svolta antropologica, l’unità della persona, spirito, anima e corpo: il rapporto di Francesco con Dio, con sé, con gli altri uomini, con il Creato. Francesco si rivolge sia ai frati che lo hanno conosciuto che a quelli che verranno dopo; il Testamento è quindi un documento che, fino ad oggi, è rimasto fondamentale per l’Ordine, insieme alla Regola, e un punto fermo di lavoro in quanto documento fondativo.

I frati che hanno curato la mostra hanno messo in luce i nessi tra il Testamento e il presente, e proprio questa contemporaneità, che rende interessante la vita di San Francesco oggi, verrà evidenziata dalle guide lungo il percorso.

L’allestimento della mostra aiuterà ad immedesimarsi in Francesco, partendo da una struttura fatta da teli che ricordano la tunica francescana, così che sia lui stesso a condurre i visitatori lungo il percorso attraverso il suo Testamento. Accanto al testo una scelta di immagini delle opere di Sidival Fila, frate francescano minore e artista, che fonda la sua ricerca artistica partendo dai materiali in disuso, soprattutto tessuti, tra i quali lino, cotone, seta, canapa, broccati, e altri materiali già utilizzati.

La mostra, visitabile al pubblico da sabato 7 marzo a domenica 15, sarà aperta al pubblico nei giorni feriali dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 17, il sabato dalle 8 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 e la domenica dalle 9.30 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.

Un numeroso gruppo di guide volontarie aiuterà il pubblico a comprendere meglio i contenuti del percorso espositivo che dura circa 30 minuti.

I gruppi possono prenotare la visita guidata ai numeri 3381587559 oppure 3498713081

