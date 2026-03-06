SARONNO – Paolo Bocedi lascia la commissione comunale sicurezza del Comune di Saronno. L’annuncio è arrivato dallo stesso Bocedi, saronnese e presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia Libera, che ha comunicato pubblicamente la decisione di rassegnare le dimissioni per dedicarsi maggiormente all’attività dell’organizzazione da lui fondata. Nel messaggio Bocedi ha voluto innanzitutto ringraziare Giampietro Guaglianone di Fratelli d’Italia per averlo inserito nella commissione sicurezza della città in cui vive dal 1974. “Allo stesso tempo – ha spiegato – sento il dovere di rassegnare le mie dimissioni per potermi occupare a tempo pieno della struttura antiracket che ho fondato molti anni fa, Sos Italia Libera, riconosciuta a livello nazionale”.

Bocedi ha ricordato anche il proprio impegno diretto sul fronte della legalità: è infatti titolare di un bene confiscato alla mafia nel centro di Milano, realtà che utilizza per portare avanti attività di sostegno alle vittime di racket e usura. “Voglio poter seguire le vittime che ci chiamano e aiutarle – ha aggiunto – dedicando più tempo a questa attività”.

Nel suo messaggio non manca infine un pensiero per la città: “Spero che Saronno ritorni ad essere la città vivibile e bella come molti anni fa”.