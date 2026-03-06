SARONNO – Nuovi turni per la polizia locale e controlli mirati nelle zone sensibili della città. Sono alcuni dei punti del piano sicurezza presentato mercoledì sera dalla sindaca Ilaria Pagani durante la commissione Sicurezza e Commercio.

L’obiettivo del progetto è rafforzare la presenza degli agenti in città e migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini. “Il progetto riguarda l’ampliamento dell’azione della polizia locale sul territorio”, ha spiegato la sindaca illustrando le linee guida del piano. Tra gli obiettivi indicati la prevenzione dei fenomeni di illegalità urbana, il rispetto delle norme di convivenza e il miglioramento della sicurezza stradale.

Uno dei primi interventi riguarda la riorganizzazione dei turni della polizia locale. Dal 1 gennaio è entrato in vigore un nuovo orario di servizio che prevede la sovrapposizione dei turni e quindi una maggiore presenza di agenti nelle ore considerate più critiche. “Con la nuova turnazione abbiamo la sovrapposizione dei turni e quindi più pattuglie presenti sul territorio”, ha spiegato Pagani. La fascia oraria individuata come più delicata è quella tra 16,30 e 19,30, quando la presenza degli agenti viene rafforzata.

Il piano prevede diverse modalità di pattugliamento: servizi con auto, pattuglie appiedate nel centro cittadino e presidi nelle zone più frequentate. In centro è prevista la presenza contemporanea di una pattuglia in auto e di una pattuglia a piedi per aumentare la visibilità degli agenti e il contatto con i cittadini.

Particolare attenzione sarà dedicata alle aree considerate più sensibili. Tra queste il centro storico, le piazze e i luoghi di aggregazione, ma anche le zone dove si svolgono eventi e manifestazioni o quelle segnalate per episodi di degrado e disturbo della quiete pubblica.

Il piano include anche interventi sulla sicurezza stradale con controlli sui veicoli, verifiche su revisione e assicurazione e controlli sui veicoli stranieri. L’obiettivo è ridurre l’incidentalità e aumentare il rispetto delle norme di circolazione. Tra le azioni previste anche il contrasto ai comportamenti che creano problemi di convivenza, come schiamazzi, comportamenti molesti o assembramenti problematici.

Un capitolo riguarda l’utilizzo delle unità cinofile per il contrasto allo spaccio. Il Comune ha già avviato alcuni servizi con unità esterne. “Abbiamo già attivato il servizio con unità cinofile e abbiamo avuto risultati positivi”, ha spiegato la sindaca, aggiungendo che l’amministrazione sta valutando la possibilità di dotarsi in futuro di un cane di proprietà del Comune con un agente dedicato.

Il piano prevede anche un coordinamento con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, in particolare carabinieri, polizia ferroviaria, prefettura e questura. La sindaca ha sottolineato che la collaborazione è costante ma non sempre semplice perché ogni forza dell’ordine risponde a amministrazioni diverse.

Per il progetto sicurezza il Comune ha previsto un investimento iniziale di circa 100 mila euro. “Abbiamo messo a disposizione queste risorse e valuteremo se sarà necessario incrementarle”, ha spiegato Pagani.

Un capitolo del piano riguarda anche la collaborazione con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio. Il Comune lavora in coordinamento soprattutto con carabinieri, polizia ferroviaria, prefettura e questura. La sindaca ha ricordato che il confronto è costante, anche attraverso incontri istituzionali e riunioni dedicate alla sicurezza. “Quello che stiamo cercando di fare è un confronto continuo con le diverse forze dell’ordine per avere un presidio sempre più coordinato”, ha spiegato Pagani, sottolineando però che il coordinamento non è sempre semplice perché ogni forza risponde a amministrazioni diverse

Infine è allo studio una collaborazione con altri comuni del territorio, in particolare Origgio, Uboldo e Cislago, per organizzare interventi congiunti in situazioni straordinarie e garantire supporto tra i diversi comandi di polizia locale.