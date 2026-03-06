Saronno, “Volevo fare la corridora”: Morena Tartagni ospite a Villa Gianetti per la rassegna “Femminile Plurale”
6 Marzo 2026
SARONNO – Gli spazi storici di Villa Gianetti, situata in via Roma 20, ospiteranno sabato 7 marzo, a partire dalle 17, un incontro speciale con la campionessa di ciclismo Morena Tartagni. L’appuntamento, intitolato “Volevo fare la corridora“, rappresenta un momento di approfondimento sulla carriera e sulla figura di una delle icone del pedale italiano.
L’evento, curato dall’associazione Fiab Saronno Ciclocittà, si inserisce ufficialmente nel calendario di “Femminile Plurale“: si tratta della rassegna culturale promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse realtà locali, ideata per celebrare la Giornata internazionale della donna attraverso il racconto di esperienze femminili significative.
La serata offrirà l’opportunità di riflettere sul contributo delle donne nel mondo dello sport professionistico attraverso la testimonianza diretta della Tartagni.
(Foto dalla pagina Facebook di Morena Tartagni)
