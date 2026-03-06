Città

SARONNO – Con l’avvio delle Paralimpiadi, che prendono il via oggi, torna anche il ricordo e l’emozione di chi ha vissuto in prima persona l’esperienza delle Olimpiadi invernali come volontario. Tra loro c’è anche il saronnese Alessandro Lodi, che nelle scorse settimane ha partecipato all’organizzazione dell’evento internazionale come driver, occupandosi del trasporto di atleti, familiari e membri delle delegazioni provenienti da diversi Paesi.

Per Lodi si è trattato di nove giorni intensi, fatti di incontri, viaggi e momenti condivisi con volontari e protagonisti dei Giochi. Un’esperienza che ha voluto salutare con un messaggio inviato al gruppo WhatsApp dei volontari al termine del suo ultimo turno.

“Oggi è il mio nono e ultimo turno che farò da volontario. Sono malinconico per la fine di questa avventura, ma allo stesso tempo sono felice per tutte le emozioni che ho vissuto in questi nove giorni” ha scritto.

Il saronnese ha voluto ringraziare i compagni di esperienza sottolineando il valore umano dell’iniziativa. “I volontari che ho incontrato sono stati tutti straordinari e ognuno mi ha arricchito a livello umano e personale. Sarò sempre grato per aver avuto l’opportunità di partecipare a questo fantastico evento”.

Nel suo ruolo di driver ha avuto modo di accompagnare numerosi ospiti legati ai Giochi, raccogliendo impressioni positive sull’organizzazione. “Avendo avuto la possibilità di trasportare atleti, familiari degli atleti e membri di diversi comitati di altri Paesi, da tutti ho sentito solo parole di elogio per come sono state organizzate le Olimpiadi e tanti complimenti per il nostro Paese e per noi italiani”.

Il messaggio si chiude con un saluto ai compagni di avventura: “È stata un’esperienza fantastica. Lo è stata anche grazie a tutti voi. Vi porterò sempre nel mio cuore. Buona vita a tutti con la speranza di rivedervi anche al di fuori delle Olimpiadi”.

