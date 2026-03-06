iltra2

TRADATE – Un pomeriggio dedicato ai più piccoli tra storie, fantasia e creatività. Oggi, venerdì 6 marzo alle 16.30 alla biblioteca Frera di via Zara 37 è in programma l’iniziativa “Passeggiando nel bosco”, proposta dal gruppo Voci di Carta.

L’appuntamento è pensato per i bambini tra i 3 e i 7 anni e prevede un momento di letture animate seguito da un laboratorio creativo. L’iniziativa vuole offrire ai piccoli partecipanti un’esperienza coinvolgente tra racconti e attività manuali, in un contesto che richiama l’atmosfera del bosco e della natura.

L’evento è organizzato dalla biblioteca civica Frera in collaborazione con il gruppo Voci di Carta. Per partecipare è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Frera al numero 0331841820 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: precedente evento alla biblioteca Frera)

06032026