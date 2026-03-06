iltra2

TRADATE – Intervento di pulizia lo scorso fine settimana lungo la strada che collega Tradate ad Appiano Gentile. A darne notizia è stato il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, che ha coordinato l’iniziativa con il supporto di diverse realtà del territorio.

Volontari Aib, volontari civici e Gev (Guardie ecologiche volontarie) sono stati impegnati nella raccolta dei rifiuti lungo l’arteria stradale, contribuendo al ripristino del decoro ambientale in un’area particolarmente frequentata. Per consentire lo svolgimento dell’attività in sicurezza, il sindaco di Tradate ha messo a disposizione la polizia locale, che ha provveduto alla chiusura di un senso di marcia durante le operazioni.

Un intervento che rientra tra le iniziative di tutela e valorizzazione del territorio promosse dal Parco Pineta, grazie anche alla collaborazione tra istituzioni e volontari.

(foto: gli addetti impegnati nelle pulizie)

