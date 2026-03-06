Sport

GERENZANO – Il Palabisterzo di Busto Arsizio si è trasformato, nell’ultimo fine settimana di febbraio, nel palcoscenico d’elezione per il twirling lombardo. L’asd Majorettes Gerenzano Sc è stata la grande protagonista della prima tappa della Coppa Italia e del settore Propaganda, schierando una delegazione capace di coniugare il rigore agonistico alla freschezza delle nuove leve.

La giornata del 28 febbraio è stata dedicata alla Coppa Italia, dove le atlete del settore agonistico hanno dato prova di una maturità tecnica non comune. Nella categoria “solo junior” (beginners), il podio si è tinto dei colori di Gerenzano grazie al secondo posto di Sara De Domenico e al terzo di Aurora Rastelli, mentre tra i “cadetti” Matilde Lugarà ha chiuso con un onorevole nono posto. La disciplina dei due bastoni ha visto brillare Eva Brillante e Erika Oprea, rispettivamente medaglia d’argento nella categoria “cadetti” e bronzo nella “junior”.

Il freestyle ha confermato il dominio societario: se Giulia Basile ha ottenuto un solido settimo posto tra le “youth”, nella categoria “junior” è stata doppietta con l’oro di Sara De Domenico e l’argento di Erika Oprea. La sintonia di squadra è emersa prepotentemente nelle prove di duo, con i trionfi di Eva Brillante e Matilde Lugarà (primo posto “cadetti”) e della coppia De Domenico-Oprea (primo posto “junior”), a cui si è aggiunto il bronzo di Valeria Cimino e Giorgia Pozzi.

Il 1 marzo l’attenzione si è spostata sul settore Propaganda, con le competizioni di “joy” e “show twirling”. In un clima dove il sorriso e il divertimento hanno fatto da contraltare alla tensione agonistica, le giovanissime atlete hanno comunque lasciato il segno. Ginevra Caruso ha conquistato il terzo gradino del podio nell’individuale “cadetti avanzato”, risultato replicato dalla squadra tecnica “cadetti”, composta da un affiatato sestetto (Elisa, Arianna, Giada, Beatriz, Cecilia e Theruni) insieme alla stessa Caruso.

Il successo di questo weekend non è però solo una questione di medaglie. Dai vertici della società è giunto un ringraziamento corale che riconosce il ruolo fondamentale del tecnico federale Alessia Borghi, architetto della preparazione atletica e coreografica delle ragazze. Al di là dei risultati in campo, la dirigenza ha voluto sottolineare come la crescita del twirling sul territorio sia il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge non solo le atlete, ma anche una società appassionata e una tifoseria calorosa, capace di trasformare gli spalti in un motore emotivo indispensabile per ogni successo

(foto delle gare)

