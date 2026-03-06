Città

SARONNO / ROVELLO / LOMAZZO – Guanti e sacchetti alla mano per prendersi cura del territorio: anche la Valle del torrente Lura partecipa alla Giornata del Verde Pulito, promossa da Regione Lombardia dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi ambientali. L’appuntamento è per domenica 8 marzo in diversi Comuni del comprensorio, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e valorizzare gli spazi pubblici.

A Rovello Porro il ritrovo è alle 9.30 al parco giochi di via Luini. A Saronno si parte alle 8.30 dagli ingressi del parco Lura di via Don Volpi e di Cascina Colombara, lato chiesa. A Lomazzo l’appuntamento è alle 9 al magazzino comunale di via della Traversa 12.

L’iniziativa invita cittadini, associazioni e volontari a dedicare alcune ore alla pulizia dei luoghi più frequentati, in un gesto concreto di attenzione verso l’ambiente e la comunità. Ai partecipanti saranno forniti i materiali necessari per la raccolta e sarà garantita la copertura assicurativa per tutta la durata delle attività.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici del proprio Comune oppure scrivere a [email protected].

