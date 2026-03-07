Città

SARONNO – ROVELLASCA Ha dedicato la sua vita alla medicina e alla cura Umberto Giulio Cereda, storico medico dell’ospedale cittadino ed ex primario, scomparso all’età di 91 anni. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio e ricordi stanno arrivando alla famiglia da parte di pazienti, colleghi e cittadini che negli anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne la professionalità e l’umanità.

Medico specializzato in medicina interna e geriatria, Cereda ha legato gran parte della propria carriera all’ospedale di Saronno. Dopo una prima esperienza nel reparto di medicina della struttura saronnese, aveva proseguito il proprio percorso professionale all’ospedale di Cantù per poi tornare a Saronno, dove ha assunto l’incarico di primario, ruolo che ha ricoperto fino al pensionamento nel 2001.

Molti ricordano la sua attenzione per i pazienti e la disponibilità con cui seguiva malati e famiglie, qualità che negli anni gli hanno fatto guadagnare grande stima e affetto. Anche nelle ultime ore sono stati numerosi i messaggi di ricordo e gratitudine arrivati ai familiari, segno del legame che il medico aveva costruito con la comunità.

Oltre all’attività ospedaliera, Cereda è stato anche tra i soci fondatori dell’Unitre Saronno, contribuendo alla nascita e allo sviluppo dell’Università della terza età cittadina e partecipando alla vita culturale del territorio.

Umberto Giulio Cereda lascia la moglie Annamaria e i figli Emilio e Alberto, ai quali in queste ore stanno arrivando molte attestazioni di vicinanza.

I funerali si sono svolti giovedì 5 marzo alle 14,30 nella chiesa parrocchiale di Rovellasca, preceduti dalla recita del rosario alle 14. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi parenti, amici, ex colleghi e cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una figura molto conosciuta e stimata nel territorio saronnese.

