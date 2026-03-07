Città

SARONNO – Lunedì 9 marzo dalle 17 è in programma l’incontro dal titolo Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, vissute “da dentro”, un momento di dialogo con alcune persone che hanno preso parte, a diverso titolo, ai giochi olimpici.

L’iniziativa prevede il confronto con chi ha vissuto direttamente l’esperienza olimpica: tra gli ospiti saranno presenti una atleta, una tedofora, alcuni volontari impegnati nelle sedi di gara e due partecipanti alle coreografie della cerimonia inaugurale. L’incontro offrirà l’occasione per ascoltare racconti e testimonianze di chi ha contribuito allo svolgimento dell’evento sportivo da prospettive diverse.

All’appuntamento prenderanno parte anche l’assessore allo Sport di Saronno e il preside della scuola media Leonardo da Vinci, accompagnato da docenti e alunni che hanno visitato la mostra “Emozioni dei giochi”. L’esposizione è stata realizzata presso la Focris durante il periodo dei Giochi Olimpici.

L’evento sarà preceduto da un momento intergenerazionale organizzato a partire dalle 16, con giochi e una merenda pensati per favorire l’incontro tra diverse generazioni prima dell’avvio del dialogo pubblico previsto dalle 17.

(foto di archivio di Armando Iannone)

