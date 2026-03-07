SARONNO – Vestiti, libri e oggetti che non si usano più possono trovare una nuova vita grazie al “Baratto del Gabbiano”, l’iniziativa organizzata dall’associazione Il Gabbiano Odv in programma sabato 7 marzo in città.

L’appuntamento è fissato alle 15 nella sala X2 di piazza Amendola. L’evento è gratuito e punta a promuovere uno scambio semplice e diretto tra cittadini, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e dare nuova utilità a oggetti ancora in buono stato.

L’iniziativa è pensata come un momento di incontro e condivisione. Chi partecipa può portare al massimo due sacchi di oggetti di cui desidera liberarsi e scambiarli con altri messi a disposizione dai presenti. Sono ammessi vestiti, scarpe, borse, libri e oggetti per la casa, purché puliti e in buone condizioni.

Il meccanismo è semplice: si porta ciò che non si usa più e si può scegliere liberamente qualcosa di “nuovo” tra ciò che altri hanno deciso di condividere. L’obiettivo non è solo lo scambio materiale ma anche creare un’occasione di socialità tra i partecipanti.

Durante il pomeriggio l’associazione offrirà anche una merenda ai presenti, per rendere l’incontro ancora più conviviale e favorire la conoscenza tra chi partecipa.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse dall’associazione Il Gabbiano Odv per sensibilizzare sul riuso e sul valore della condivisione, dimostrando come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a ridurre gli sprechi e a rafforzare la comunità.

(foto archivio)

