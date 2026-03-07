Basket

TORTONA – Prova in crescendo per la Robur Saronno che sabato sera, nell’8ª giornata di ritorno del campionato di basket maschile di serie B Interregionale, ha espugnato il campo del Derthona al termine di una partita combattuta per tre quarti e decisa nel finale. Il confronto metteva di fronte due squadre impegnate nella lotta per evitare le zone basse della classifica, e sin dalle prime battute l’equilibrio è stato il filo conduttore della gara.

Nel primo periodo i saronnesi restano agganciati al match grazie anche alle giocate di Acunzo, nel corso della gara protagonista anche dalla lunga distanza. A 1’41’’ dalla sirena arriva la rimonta che vale il 18-18, prima del definitivo 22-22 con cui si chiude la frazione iniziale. Il secondo quarto prosegue sulla stessa linea: ritmo sostenuto e continui capovolgimenti di fronte, con le due squadre che rispondono colpo su colpo senza riuscire a prendere un vantaggio significativo. All’intervallo lungo il tabellone segna 45-45, fotografia perfetta di una sfida molto equilibrata.

La Robur cambia passo dopo la pausa. Nel terzo periodo i biancoblù trovano maggiore continuità offensiva grazie ai punti di Pellegrini e alla regia lucida di Basili, capace di innescare i compagni con passaggi illuminanti. Il parziale premia i saronnesi, che chiudono avanti 62-69. Nell’ultima frazione la squadra di Saronno consolida il vantaggio: la Robur prende progressivamente il largo e gestisce con autorità il finale di gara, chiudendo la partita sul punteggio di 78-92. Una vittoria che conferma i segnali positivi delle ultime settimane per i saronnesi.

𝐃𝐞𝐫𝐭𝐡𝐨𝐧𝐚-𝐑𝐨𝐛𝐮𝐫 𝐒𝐚𝐫𝐨𝐧𝐧𝐨 𝟕𝟖-𝟗𝟐

(22-22, 23-23, 17-24, 16-23)

DERTHONA: Di Meo 13, Fogliato 2, Bottelli 11, Bresciani 3, Chikal ne, Wilkinson, Pisati 10, Bellinaso 11, Coulibaly 6, Solazzi ne, Josovic 20, Taverna 2. All. Talpo.

ROBUR SARONNO: Panceri 2, Pellegrini 21, Zimonjic 3, Molteni 9, Negri 1, Fortis, Acunzo 21, Presotto 17, Basili 4, Fioravanti 14. All. Ansaloni.

(foto: Basili della Robur Saronno in azione di gioco a Tortona contro il Derthona)

07032026