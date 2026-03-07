Basket

TORTONA – Ottava giornata di ritorno, oggi, per il campionato maschie di basket serie B Interregionale con la Robur Saronno in partenza per Tortona, in Piemonte, dove la squadra giocherà questa sera alle 20.30 al Palatamagna di corso Alessandria, per la sfida contro i locali del Gulliver Derthona Lab; uno scontro diretto fra due squadre che potrebbero ritrovarsi nei playout.

In casa saronnese l’arrivo dell’italo-americano Basili ha portato un po’ di entusiasmo ed anche di qualità in più, nel recupero di giovedì i saronnesi hanno perso di un punto contro la Social Osa Milano mentre il sabato precedente avevano battuto il fanalino di coda Sansebasket Cremona; ai tifosi roburini non manca insomma qualche motivo per essere speranzosi in vista della gara serale.

Diretta streaming

Per chi non potrà essere presente, dal Derthona Lab è prevista la diretta streaming dell’incontro sul canale YouTube del Derthona Basket.

(foto Bereket Bellini, Robur Saronno in azione di gioco)

07032026