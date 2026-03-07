Calcio

LAINATE – Nuovo impegno casalingo per la Frazione calcistica Dal Pozzo che sabato 7 marzo alle 20.30 scenderà in campo al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate per affrontare l’Union Oratori Castellanza nella 24ª giornata del campionato di Seconda categoria.

La formazione gialloverde è attesa da una sfida importante in questa fase finale della stagione. Con ancora sette partite da giocare, il Dal Pozzo è infatti impegnato nella corsa alle posizioni di alta classifica e punta a raccogliere punti preziosi per restare nelle zone nobili della graduatoria.

L’avversario di giornata è l’Union Oratori Castellanza, già affrontato nella gara d’andata conclusa con un pareggio. La squadra di casa punta ora a sfruttare il fattore campo per provare a conquistare l’intera posta. La partita si giocherà oggi, sabato sera con calcio d’inizio alle 20.30, in una serata che si preannuncia carica di entusiasmo per i colori gialloverdi. Per il Dal Pozzo è uno dei passaggi chiave di questo finale di campionato, con l’obiettivo di continuare la propria corsa nelle posizioni di vertice.

(foto archivio)

