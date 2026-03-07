iltra2

CASTIGLIONE OLONA – In occasione della Giornata internazionale della donna sono in programma a Castiglione Olona una mostra tematica e un incontro pubblico dedicati al ruolo delle donne nella storia e nella società. L’iniziativa, intitolata “Chi dice Donna dice…”, è organizzata dalla sezione Anpi “Covalero” con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Castiglione Olona e la collaborazione di Anpi provinciale di Varese, associazione Borgo Antico e Amnesty International Lombardia.

La mostra sarà allestita (dopo il prologo di domenica 1 marzo) domenica 8 marzo nell’ex sala consiliare di piazza Garibaldi e sarà visitabile dalle 9 alle 18. L’esposizione propone un percorso dedicato al ruolo delle donne, in particolare in occasione dell’8 marzo e nell’ottantesimo anniversario della conquista del diritto di voto, ricordando il contributo femminile durante la Resistenza, nella rappresentanza alla Costituente e nel governo del Paese, oltre ai traguardi raggiunti nel lavoro e nelle istituzioni.

Domenica 8 marzo alle 16.30, sempre nell’ex sala consiliare di piazza Garibaldi, si terrà un incontro pubblico con diversi interventi.

(foto archivio: la ex sala consigliare di Catiglione Olona)

07032026