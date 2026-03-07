Politica

CERIANO LAGHETTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Teodoro Garruto circa la decisione di entrare nel partito fondato da Roberto Vannacci, Futuro Nazionale.

“Mi sembra corretto fare chiarezza sulle mie scelte politiche e rispondere in maniera chiara e decisa ai continui attacchi e comunicati stampa.” Garruto inizia così la sua risposta a quanto pubblicamente dichiarato da Patto per il Nord, sezione di Solaro a seguito del suo ingresso in Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci.

“Non ho trovato né concretezza né coerenza in quanto proposto da Patto per il Nord che, sul territorio cerianese risulta completamente disorganizzato tanto da far scrivere pubblicamente ai referenti della sezione di Solaro (provincia di Milano) poiché sul Ceriano Laghetto conta militanti scontenti e in profonda crisi d’identità politica per la poltrona di segretario cittadino. La mia scelta è frutto di una visione più concreta, trovata nel partito Futuro Nazionale che risulta molto organizzato e non lasciato al caso. Tradizione, libertà, virtù, identità e famiglia sono i valori che confluiscono in Futuro Nazionale, valori che si rendono necessari per costruire un futuro migliore partendo proprio dalla valorizzazione del nostro territorio unico e ricco di eccellenze. Concludo con la frase – essere disorganizzati all’interno significa essere disorganizzati poi nella gestione del ente locale e nello sviluppo del territorio – a breve verranno organizzati eventi sul territorio per conoscerci ed affrontare le tematiche più scottanti.”

