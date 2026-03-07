Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale di Gerenzano in risposta alle dichiarazione del sindacalista Gianluca Firrisi, segretario generale della Uil, Fpl di Varese.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il sindacalista Gianluca Firrisi, che non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere, per le parole di stima espresse nei confronti di questa Amministrazione nelle sue dichiarazioni relative alla vicenda sindacale in corso nel Comune di Gerenzano. Del suo intervento condividiamo e sottoscriviamo in particolare il passaggio in cui riconosce che “questa situazione, oltre a mortificare chi, con l’impegno profuso quotidianamente, cerca di assicurare i servizi primari ai cittadini, sta impoverendo l’ente di quelle figure primarie e necessarie a garantirne il buon andamento, dando il via a una fuga verso altri enti e comparti alla ricerca di quel rispetto e di quella considerazione che qui non vengono riconosciuti”.

È proprio per questa ragione che l’Amministrazione ha scelto, con motivazione puntuale ed esaustiva, di destinare una quota delle risorse disponibili all’aumento prioritario dell’indennità riconosciuta alle posizioni apicali. Tali figure, oltre a svolgere come tutti gli altri colleghi il lavoro quotidiano, assumono la responsabilità degli atti prodotti dal proprio settore di competenza e garantiscono un livello continuo e adeguato di servizi alla cittadinanza.

La scelta dell’Amministrazione non rappresenta quindi una “distribuzione a pioggia”, priva di criteri meritocratici, che finirebbe per sminuire il ruolo di chi assume maggiori responsabilità e di chi lavora con impegno e costanza. Paradossalmente, la posizione espressa da alcune organizzazioni sindacali —

comprensibilmente orientata anche al reclutamento di nuovi iscritti — rischia di disincentivare l’impegno individuale, proponendo una sostanziale equiparazione tra tutti i dipendenti, indipendentemente dal livello di responsabilità o dall’impegno profuso.

In questo caso, l’Amministrazione ha invece dimostrato di voler sostenere il personale che ricopre ruoli di maggiore responsabilità, evitando la fuga verso altri enti che offrono indennità di funzione significativamente più elevate e scongiurando una distribuzione indiscriminata delle limitate risorse disponibili. Va inoltre precisato che l’Amministrazione comunale — per coloro che esprimono giudizi senza conoscere nel dettaglio le procedure — non prende parte direttamente al tavolo delle trattative, essendo rappresentata dalla delegazione trattante, nella quale non è prevista la presenza di amministratori.

Per queste ragioni respingiamo al mittente le sgradevoli considerazioni rivolte all’Amministrazione e invitiamo le organizzazioni sindacali a tenere in considerazione, oltre agli interessi dei dipendenti, anche quelli dei cittadini, evitando — come purtroppo è accaduto — la difesa di situazioni che riteniamo francamente indifendibili.

