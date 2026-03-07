Cronaca

LIMBIATE – Paura nella mattinata di sabato 7 marzo in un condominio di via Benedetto Croce, dove un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Un uomo è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato in ospedale.

L’allarme è scattato poco dopo le 10 al primo piano dello stabile. In base alle prime verifiche, la causa del rogo sarebbe un monopattino elettrico collegato alla presa di corrente per la ricarica. Le fiamme hanno interessato anche un divano presente nell’abitazione, mentre il fumo si è rapidamente diffuso nei locali e nelle parti comuni del palazzo, creando apprensione tra i residenti.

Per domare l’incendio sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco: due autopompe provenienti dai distaccamenti di Desio e Seregno, l’autoscala arrivata da Monza e il polisoccorso da Desio. I pompieri hanno spento il principio d’incendio, messo in sicurezza l’appartamento e portato all’esterno il monopattino per evitare ulteriori rischi.

Sul posto anche i soccorritori del 118 con ambulanza della Croce Bianca di Bovisio Masciago e automedica. L’occupante dell’abitazione, dopo aver respirato fumo, è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese in codice giallo. Presenti anche polizia locale e carabinieri.

