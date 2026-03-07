Meteo, cieli poco nuvolosi su Saronno
7 Marzo 2026
SARONNO – Sabato 7 marzo 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni stabili con cieli in prevalenza poco nuvolosi per gran parte della giornata e senza precipitazioni previste nelle prossime ore.
Nel dettaglio, la mattinata inizierà con ampie schiarite e qualche nube sparsa, in un contesto comunque luminoso e asciutto. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà sostanzialmente invariata, con alternanza tra sole e leggere velature ma senza fenomeni associati. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine inverno: la minima registrata sarà intorno ai 3°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima potrà raggiungere circa 16°C durante le ore centrali della giornata, quando il soleggiamento sarà più efficace.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno generalmente deboli: al mattino soffieranno dai quadranti settentrionali, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da sudovest mantenendo comunque intensità modesta. Non sono presenti allerte meteo e le condizioni atmosferiche resteranno complessivamente tranquille.
La situazione è determinata da un campo di alta pressione che interessa l’intera Lombardia, favorendo tempo stabile e in gran parte soleggiato. Sulle basse pianure, comprese le aree tra il Milanese e il Varesotto, prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento potrà comparire verso sera sulle zone pedemontane e sulle aree prealpine, ma senza precipitazioni significative.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
(per la foto si ringrazia la nostra lettrice Marisa)
