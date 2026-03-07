Città

SARONNO – Infiltrazioni più precise e mirate grazie a un nuovo ecografo entrato in funzione nel reparto di ortopedia dell’ospedale cittadino. La nuova apparecchiatura consente di eseguire infiltrazioni all’anca e alla spalla con guida ecografica in tempo reale, migliorando l’accuratezza delle procedure e il comfort per i pazienti.

La tecnologia permette infatti ai medici di visualizzare con precisione l’area da trattare e di guidare l’infiltrazione direttamente sul punto interessato. In questo modo l’intervento risulta più mirato e sicuro, riducendo il margine di errore e aumentando l’efficacia della terapia.

Il nuovo strumento rappresenta un passo avanti nell’attività del reparto di ortopedia dell’ospedale di Saronno, dove l’utilizzo della guida ecografica consente di effettuare trattamenti più controllati e con un monitoraggio costante durante tutta la procedura.

A seguire queste attività è Michele De Noia, specializzato nelle infiltrazioni ecoguidate. L’introduzione della nuova tecnologia permette quindi di offrire ai pazienti procedure più precise e sicure, con benefici sia in termini di efficacia del trattamento sia di comfort durante l’intervento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09