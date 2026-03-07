più letti di ieri: Paolo Rosio trionfa in tv, piano sicurezza da 100 mila euro e Bocedi lascia la commissione
7 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 6 marzo, grande attenzione per il successo televisivo del saronnese Paolo Rosio a Cortesie per gli ospiti, ma anche per i temi della sicurezza cittadina e della politica locale. Spazio inoltre alle prossime elezioni a Origgio e all’iniziativa sul referendum per la giustizia.
Il saronnese Paolo Rosio protagonista in tv a “Cortesie per gli ospiti”: insieme al cognato Alberto conquista la vittoria della puntata grazie al menu “Match point”, convincendo i giudici con una serata curata nei dettagli.
Cortesie per gli ospiti, il saronnese Paolo Rosio vince la sfida con il cognato Alberto: trionfa il menu “Match point”. Fotogallery e link
Il Comune investe 100 mila euro nel nuovo piano sicurezza con l’obiettivo di rafforzare i controlli sul territorio. Previsti anche nuovi orari per la polizia locale e pattuglie in compresenza nelle fasce orarie considerate più critiche.
Saronno, piano sicurezza: 100 mila euro e nuovi orari della polizia locale per pattuglie in compresenza nelle ore critiche
Paolo Bocedi ha annunciato le dimissioni dalla commissione sicurezza comunale, spiegando le ragioni della sua scelta e aprendo un nuovo capitolo nel dibattito cittadino sul tema della sicurezza.
Saronno: Paolo Bocedi si dimette dalla commissione sicurezza del Comune
In vista delle elezioni amministrative a Origgio, Fratelli d’Italia ha scelto Regnicoli come proprio candidato, avviando ufficialmente il percorso verso la prossima tornata elettorale.
Librandi e Mazzola partecipano alla maratona per il sì al referendum sulla giustizia, portando anche il contributo del territorio nel confronto nazionale sul tema della riforma della giustizia.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09