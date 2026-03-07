Comasco

ROVELLASCA – Un viaggio tra scacchi, tecnologia e storia del pensiero umano. Nei giorni scorsi la biblioteca di Rovellasca ha ospitato un incontro dedicato al rapporto tra scacchi e intelligenza artificiale, trasformandosi per una sera in un luogo di riflessione e curiosità su uno dei temi più affascinanti della modernità.

Protagonista della serata è stato Giorgio Chinnici, che ha guidato il pubblico alla scoperta del “Mito dell’automa”, ripercorrendo il legame tra il pensiero umano e le macchine attraverso i secoli.

A commentare l’iniziativa è stato il sindaco Sergio Zauli, che ha voluto ringraziare il relatore per il contributo offerto. “La biblioteca di Rovellasca si è trasformata in un viaggio affascinante tra scacchi e intelligenza artificiale – ha sottolineato –. Grazie a Giorgio Chinnici per aver guidato la serata con chiarezza alla scoperta del ‘Mito dell’automa’, esplorando quel filo che unisce da secoli il pensiero umano e la meccanica”.

L’incontro ha suscitato interesse tra i presenti, confermando il ruolo della biblioteca come spazio di cultura, approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza.

