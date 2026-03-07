Città

SARONNO – Nuovi componenti per la commissione comunale per il paesaggio. La giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani ha approvato il rinnovo dell’organismo tecnico che affianca il Comune nelle valutazioni legate alla tutela e alla gestione del territorio. La decisione è stata formalizzata con la deliberazione approvata giovedì 26 febbraio durante la seduta della giunta in municipio.

Il provvedimento arriva dopo la procedura pubblica avviata nei mesi scorsi per raccogliere le candidature dei professionisti interessati a far parte dell’organismo. L’avviso era stato pubblicato tra novembre e dicembre, con diffusione all’albo pretorio e sul sito del Comune e con comunicazione agli ordini professionali. Sono arrivate complessivamente diciotto candidature tra architetti, ingegneri, agronomi e tecnici del settore.

Dopo la verifica dei requisiti e la valutazione dei curricula, la giunta ha nominato i nuovi componenti della commissione. Faranno parte dell’organismo: Paolo Riva, Francesco Volontè, Andrea Tovaglieri, Giulia De Marco, Laura Gianetti, Ilaria Nava e Claudio Radice. A questi si aggiunge Elena Ceriani con il ruolo di esperta in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La presidenza della commissione è stata affidata all’architetto Francesco Volontè, mentre l’architetto Ilaria Nava ricoprirà il ruolo di vicepresidente.

La commissione per il paesaggio è un organismo tecnico consultivo che supporta il Comune nelle decisioni legate alla tutela del territorio e del patrimonio paesaggistico. Il suo compito principale è esprimere pareri sulle pratiche che riguardano interventi edilizi o trasformazioni del territorio in aree soggette a vincoli paesaggistici. I componenti sono professionisti con competenze specifiche in urbanistica, architettura, pianificazione territoriale, ambiente e tutela dei beni culturali. La loro attività serve a garantire che gli interventi edilizi e urbanistici rispettino il contesto paesaggistico e le normative di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla normativa regionale. Secondo il regolamento edilizio comunale, la commissione deve essere composta da esperti con qualificata esperienza nel campo della progettazione, della gestione del territorio e della tutela ambientale. La durata dell’incarico coincide con quella del mandato del sindaco, con la possibilità di proroga fino alla nomina del nuovo organismo.

