CARONNO PERTUSELLA – Scontro tra un’auto e una moto in viale Cinque Giornate: un uomo di 46 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto la mattina di sabato 7 marzo, poco prima delle 10, lungo la strada che attraversa la zona centrale del paese. Per cause in corso di accertamento, un’automobile e una moto si sono scontrate. Nell’impatto è rimasto ferito il motociclista, un uomo di 46 anni.

Le chiamate nei primi presenti hanno raccontato una situazione particolarmente critica per il motociclista e sul posto sono accorsi un’ambulanza della Croce Viola e un’automedica.

Il ferito è stato quindi accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato alle 10,31. Le sue condizioni sono state valutate da codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della compagnia di Saronno dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. La dinamica dello scontro resta al vaglio degli investigatori.

