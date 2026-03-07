Città

SARONNO – “Il centrodestra farebbe bene a smettere di dare lezioni di sicurezza alle amministrazioni che non governa. I problemi di degrado e criminalità purtroppo riguardano molte città, indipendentemente dal colore politico di chi le amministra”.

Inizia così la nota condivisa ieri dal Pd Saronno in merito alla sicurezza.

“A Sesto San Giovanni, città guidata dal centrodestra con un sindaco della Lega al secondo mandato, nel quartiere Rondò i residenti hanno esposto lenzuola bianche alle finestre per protestare contro degrado e insicurezza. Un segnale forte che dimostra come il tema non sia una bandiera politica, ma una sfida complessa che riguarda tante realtà urbane. La sicurezza non è né di destra né di sinistra. È un tema nazionale che dipende in larga parte dal lavoro del Ministero dell’Interno e dal coordinamento con le forze dell’ordine.

A Saronno il tema viene affrontato con serietà. L’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Pagani ha avviato un piano sicurezza con circa 100 mila euro di investimenti, nuovi orari della polizia locale e pattuglie in compresenza nelle fasce più critiche della giornata per rafforzare la presenza sul territorio. Sono previsti più controlli nelle zone sensibili, pattuglie sia in auto sia a piedi e un maggiore coordinamento con le altre forze dell’ordine. La sicurezza non è né di destra né di sinistra: è una responsabilità condivisa che richiede collaborazione tra istituzioni e meno propaganda”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09