Softball A1: Mkf Saronno conferma la statunitense Neely Peterson
7 Marzo 2026
SARONNO – Nuova conferma nel roster della Mkf Saronno in vista della stagione 2026 del campionato di softball di serie A1, che prenderà il via in primavera. La società neroazzurra del presidente Massimo Rotondo ha annunciato la permanenza della ricevitrice statunitense Neely Peterson.
Classe 2001, Peterson è stata una delle protagoniste della scorsa stagione, distinguendosi non solo nel suo ruolo naturale dietro il piatto ma anche in fase offensiva, dove si è rivelata decisiva in diverse occasioni.
La giocatrice americana si prepara così a disputare il suo secondo anno con la maglia della Mkf Saronno, dopo aver contribuito ai successi della squadra nella passata annata. Tra i risultati più importanti c’è la vittoria della Coppa delle Coppe 2025, conquistata in Francia. La conferma di Peterson rappresenta quindi un tassello significativo nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di serie A1.
(foto archivio: la statunitense Neeely Peterson durante un’azione di gioco nella scorsa annata agonistica)
