TRADATE – Un dispiegamento di mezzi e uomini delle forze dell’ordine ha attirato l’attenzione nei giorni scorsi nel centro di Tradate, dove in serata è scattata un’operazione di controlli in diversi locali della zona.

Le sirene e le luci dei veicoli di servizio hanno destato curiosità e qualche preoccupazione tra i cittadini. L’intervento è iniziato attorno alle 19, in un orario in cui molti locali sono frequentati per la cena. Si è trattato di un’azione coordinata finalizzata ai controlli nel settore della ristorazione e dell’intrattenimento. All’operazione hanno partecipato i carabinieri, anche con il supporto del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità), la Guardia di finanza e il personale dell’Ispettorato del lavoro.

Le verifiche hanno riguardato diversi locali pubblici del centro città, tutti legati in qualche modo al settore food e dell’intrattenimento, con controlli mirati su vari aspetti tra cui le condizioni igienico-sanitarie, la regolarità delle attività e la posizione dei lavoratori.

