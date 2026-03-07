SARONNO – Oggi le gare del campionato maschile di volley serie B. Per quanto concerne la Pallavolo Saronno, che è a metà classifica, incontro casalingo al Paladozio di via Biffi contro la corazzata Garlasco, Appuntamento nel pomeriggio odierno con inizio alle 18 ed ingresso libero.

La Rossella Ets Caronno, sempre per la diciottesima giornata la serie B, ospiterà al palazzetto dello sport di via Uboldo i piemontesi di Sant’Anna, squadra combattiva che ha sempre dato filo da torcere ai gialloblu. Capita Milani e compagni hanno dalla loro parte il fattore campo e un crescente stato di forma. Si inizia alle 20.