Volley serie B: oggi in campo Saronno, Caronno (e le altre)
7 Marzo 2026
SARONNO – Oggi le gare del campionato maschile di volley serie B. Per quanto concerne la Pallavolo Saronno, che è a metà classifica, incontro casalingo al Paladozio di via Biffi contro la corazzata Garlasco, Appuntamento nel pomeriggio odierno con inizio alle 18 ed ingresso libero.
Classifica
Yaka Malnate e Ciriè 37 punti, Rossella Ets Caronno 36, Volley Garlasco e Novi 35, Res Volley Mozzate 34, Pallavolo Saronno 28, Albisola 27, Diavoli Rosa 26, Sant’Anna 17, Npsg 14, Parella Torino 11, Mondovì 9, Miretti Limbiate 8.
(foto archivio)
07032026