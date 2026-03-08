Calcio

GERENZANO / TRADATE – Oggi in Prima categoria nel girone A la sconfitta interna del Tradate Abbiate, 0-1 contro la Faloppiese Ronago. A decidere l’esito del match il gol di Cosso al 22′ della ripresa.

Nel girone B, sempre alla 24′ giornata, la Gerenzanese ha perso in casa una partita con tanti gol, contro la Pro Lissone: per la formazione di Gerenzano non sono bastate le reti di Pellizzi e De Nuccio. Classifica: Atletico Schiaffino 48 punti, Biassono 45, La Dominante 42, Sesto 2012 41, Virtus Cermenate 38, Pro Lissone e Besana Fortitudo 36, Cucciago 35, Briantea e Polisportiva Di Nova 34. Montesolaro 30, Osl Garbagnate e Gerenzanese 29, Lainatese 24, Rondò Dinamo 16, Vigor Fc 15.

(foto archivio: Gerenzanese in azione)

