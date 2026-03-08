Calcio

LAINATE – Sconfitta interna, sabato sera al centro sportivo di Lainate, per la Frazione calcistica Dal Pozzo che ha subito un pesante 0-3 contro l’Union Oratori Castellanza, nell’anticipo di Seconda categoria. Primo gol di Minotti su calcio di rigore al 44′, poi a segno anche Cozzi, autore di una doppietta. Ma al termine non è comunque mancato il momento di saluto ai tanti tifosi in tribuna, da parte dei giocatori di casa. Si è giocato per la 24′ giornata, nel girone R.

Oggi Legnanese-Polisportiva Orpas, Mazzo 80-Virtus Cantalupo, Oratorio Passirana-Pro Novate, San Luigi Pogliano-Robur, Pro Juventute-Oratorio San Francesco, Oratorio Lainate Ragazzi-Amor sportiva, Ardor Bollate-Victor Rho.

Classifica

Polisportiva Orpas 50 punti, Oratorio Lainate 47, Robur 46, Dal Pozzo 42, Victor Rho 38,. Pro Novate 36, Legnanese 35, Amor sportiva 33, Ardor Bollate 31, Oratorio San Francesco 27, Mazzo 80 e Union Oratori Castellanza 25, Pro Juventute 23, San Luigi Pogliano 22, Virtus Cantalupo 21, Oratorio Passirana 11.

(foto da Facebook: saluto finale della squadra del Dal Pozzo ai propri tifosi, come sempre numerosi in tribuna)

