COGLIATE – Missione quasi impossibile per la Cogliatese che affronta la Triuggese, imbattuta capolista e già campione del girone.

In campo c’è equilibrio sin dalle prime battute, gli ospiti faticano ad esprimere gioco di qualità a causa del terreno di gioco tutt’altro che perfetto e i biancoazzurri se la giocano alla pari. Al 22’, Muraca intercetta un lancio a metà campo e imbuca per Banfi, il centravanti classe ‘96 fa partire da lontano un missile col collo destro che si stampa sulla traversa. Risponde la Triuggese al 33’ con un bel colpo di testa di Iacca parato in tuffo da Ortolan.

Nella ripresa, alzano i giri del motore i biancorossi che cominciano a cambiar passo e ad offendere con più pericolosità sfruttando i lanci millimetrici del portiere Piccirillo. Il vantaggio arriva al 59’, corner battuto forte al centro con Polledri che impatta e la mette a fil di palo, 0-1. Cinque minuti più tardi, Covella si mangia un gol calciando a lato da ottima posizione, poi Dagostino di controbalzo colpisce un clamoroso palo da fuori area. Il resto della gara è di pura gestione per la Triuggese che non rischia più nulla e porta a casa la vittoria, finisce 0-1.

Non era certo questa la partita da vincere per una Cogliatese che ha comunque disputato un’ottima gara contro una squadra che è oggettivamente fuori categoria. Ora la formazione di Biemmi deve pensare alle sei partite mancanti che saranno di fatto sei finali contro dirette concorrenti per la corsa alla salvezza. Prossima sfida per i biancoazzurri in trasferta contro l’Aurora Desio, attualmente all’ultimo posto in classifica.

Cogliatese – Triuggese : 0-1

COGLIATESE : Ortolan, Rose, Del Bianco, Muraca, Pastore, Romano, Donghi, Quaggelle, Banfi, Cimnaghi, Ferrario. A disposizione : Sanfilippo, Alberio, Avella, Cappelletti, Capici, Fazzari, Pedrotti, Pivato. All. Biemmi

TRIUGGESE : Piccirillo, Viviani, Polledri, Zambu, Novara, Nova, Iacca, Nese, Pirola, Covella, Napolitano. A disposizione : Valsecchi, Quadrio, Coccimiglio, Barra, Ansaldi, Mai, Corti, Dagostino, Iovane. All. Ruggiero

Marcatori : 14’ st Polledri