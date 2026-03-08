Calcio

SARONNO – Fra Seconda e Terza categoria di calcio, gli impegni delle formazioni locali, quando si è giunti alla 24′ giornata. Ecco come è andata la domenica.

Nel girone R di Seconda categoria, nell’anticipo del sabato sera la sconfitta interna della Frazione calcistica Dal Pozzo contro l’Union Oratori Castellanza, 0-3; mentre nel pomeriggio domenicale Pro Juventute di Uboldo-Oratorio San Francesco 0-2. L’Amor sportiva ha invece espugnato il campo dell’Oratorio Lainate: 1-2, doppietta saronnese di Caso. In classifica è prima la Polisportiva Orpas con 53 punti, segue l’Oratorio Lainate Ragazzi con 47 punti parimerito con la Robur Legnano. Dal Pozzo a quota 42 e Pro Juventute che con 23 punti è in zona playout. L’Amor è a centroclassifica con 36 punti.

Nel girone S passo falso esterno del Cgds Misinto, battuto 3-0 dal Cassina Nuova mentre la Cogliatese ha perso 0-1 in casa contro la Triuggese. In classifica Triuggese prima com 70 punti, ha fatto il vuoto; Misinto a 29 punti e Cogliatese in zona playout a 25 punti.

In Terza categoria sconfitta interna per l’Airoldi Origgio, 0-1 contro il Mascagni; e invece l’Equipe Garibaldi di Saronno (foto) in casa ha vinto 3-0 contro il Boffalorello, In classifica primissima l’Academy Bregnanese con 53 punti, l’Airoldi è seconda con 37 punti, Equipe Garibaldi a 32 punti.

08032026